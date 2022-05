Una delle poche note negative per l'Inter nella vittoria di Udine è sicuramente l'infortunio di Nicolò Barella nel finale di gara. Punto fermo della mediana nerazzurra, è sicuramente uno degli uomini chiave per la squadra di Simone Inzaghi impegnata in una estenuante volata scudetto contro il Milan. Il centrocampista dell'Inter è stato costretto a lasciarsi andare sul terreno di gioco all'88' per un problema al ginocchio destro. Dopo i soccorsi chiamati immediatamente dall'arbitro Chiffi, Inzaghi ha dovuto modificare la sostituzione prevista (Gosens per Perisic) per sostituire Barella e inserire Vecino. Per l'ex Cagliari non c'è stato alcun contrasto di gioco in precedenza, ma il ginocchio destro sembrava gonfio dalle immagini durante la sostituzione. Nelle prossime ore sicuramente degli esami più approfonditi dello staff medico dell'Inter diranno di più, ma non dovrebbe comunque trattarsi di qualcosa di grave per Barella, come dichiarato da Simone Inzaghi nel post gara: "Sembra solo una forte contusione, speriamo non sia niente di grave. È un giocatore importantissimo che ha fatto una grande gara, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita perché per noi è importante averlo in questo finale".