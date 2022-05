Buone notizie per Inzaghi in vista della volata finale della stagione: solo una contusione per Nicolò Barella, uscito all'88' di Udinese-Inter per un problema al ginocchio. Oggi il centrocampista ha svolto lavoro di scarico ma dovrebbe essere a disposizione per il rush finale

L’infortunio al minuto 88 di Udinese-Inter aveva allarmato più di un tifoso nerazzurro. Nicolò Barella a terra, con il ginocchio dolorante, costretto a uscire e lasciare il posto a Vecino nel concitato finale della partita. Già subito dopo la partita Simone Inzaghi era stato ottimista, parlando solo di una forte contusione, poi lo stesso centrocampista, fuori dalla Dacia Arena, avrebbe tranquillizzato alcuni tifosi sulle sue condizioni. Il giorno dopo ad Appiano si respira ottimismo. Barella ha svolto il solito lavoro di scarico del post partita e si è sottoposto alle terapie del caso, ma la diagnosi sembra confermata: solo una contusione al ginocchio per uno dei leader e degli insostituibili dell’Inter di quest’anno. Venerdì c’è l’Empoli in casa e in questi giorni ci sarà il tempo per recuperare al meglio la condizione. Poi sarà Simone Inzaghi a decidere, anche in vista del vero e proprio tour de force finale: dopo la partita casalinga contro la squadra di Andreazzoli ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Juve l’11 maggio e infine le ultime due di campionato che assegneranno lo scudetto. In casa Inter comunque un sospiro di sollievo: per Barella nulla di grave, la sua presenza sarà fondamentale in questo pazzo rush finale di stagione.