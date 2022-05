Il gol alla Fiorentina ha regalato al Milan un'altra giornata da primo della classe. Per Rafael Leao si tratta della rete numero 10 nella stagione per lui della consacrazione in rossonero a tre anni dal suo arrivo in Italia. Con Pioli il defnitivo salto di qualità come confermano le 28 presenze stagionali da titolare condite da 5 assist

3 anni fa era un diamante grezzo. Portoghese arrivato dalla Francia . Un colpo in prospettiva, dicevano in tanti. Bravo ma discontinuo. Eppure Rafa Leao è rimasto focalizzato sul Milan . Ed il Milan non ha mai smesso di credere in lui. Neanche nei momenti più complicati. Quando il portoghese da prima punta incideva poco o da seconda punta era evanescente. Pochi lampi nei primi mesi italiani. Proprio contro la Fiorentina, 3 anni fa, il biglietto di visita . Poi l’arrivo di Pioli, il cambio di sistema di gioco ed ecco il nuovo Leao...diventato Meravigliao

Con Pioli crescita di rendimento esponenziale

L’allenatore del Milan lo ha ‘calcisticamente’ educato. Tatticamente e mentalmente. Voleva che Rafa, a prescindere dai gol, fosse sempre dentro la partita per tutti e 90' i minuti di gioco. E non a singhiozzo. Un po’ bastone e un po’ carota, fino alla stagione della consacrazione. Questa. Un Leao diverso, più maturo anche fuori dal campo. 5 assist e 10 gol per lui. Ma soprattutto 28 da titolare su 31 gare. È il capocannoniere rossonero Rafa. Grazie a gol spesso decisivi, quelli che sbloccano e indirizzano un match. Sempre contro la Fiorentina l’ultimo e forse più importante gol della carriera. San Siro e il Milan ai suoi piedi, Pioli in adorazione. Rossoneri primi, e primi anche nella speciale classifica dei punti conquistati negli ultimi 15' di gara. Un dato da non sottovalutare, figlio di un atteggiamento sempre propositivo e coraggioso. E che ha messo le ali al Milan che sogna lo scudetto. Mancano 3 partite, bastano 7 punti. Il bersaglio grosso non è mai stato così vicino.