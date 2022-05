12/12 ©LaPresse

DUE VOLTE A PARI PUNTI - Al quadro generale possiamo aggiungere anche due stagioni in cui i nerazzurri, a 3 giornate dal termine del campionato, si trovavano in testa appaiati insieme ad un'altra squadra. Una volta è arrivato lo scudetto, una no:



Stagione 1963-64

Bologna 49, Inter 49

Pari punti

A FINE CAMPIONATO: scudetto Bologna allo spareggio