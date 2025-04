Dove vedere Roma-Hellas Verona

La partita Roma-Hellas Verona della 33^ giornata di Serie A, si gioca sabato 19 aprile alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Roma-Hellas Verona della 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 19 aprile alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Dalle ore 20 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale'. In studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Fabio Quagliarella.

I numeri di Roma e Hellas Verona

L’Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime nove partite contro la Roma in Serie A, inclusa una a tavolino nel 2020 (1N, 4P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 46 gare contro i giallorossi nella competizione (15N, 27P). La Roma non perde da 27 gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (21V, 6N), solo contro Atalanta e Bari (entrambe 30) i giallorossi hanno avuto una striscia di imbattibilità interna più lunga nella competizione. La Roma è imbattuta nelle ultime 16 partite di campionato, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi, e in un singolo campionato non fa meglio dal finale di stagione 2015/16, quando con il subentrato Luciano Spalletti arrivò a 17. La Roma ha ottenuto 23 punti, grazie a sette vittorie e due pareggi, nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A, dopo che nelle precedenti nove ne aveva collezionati solamente 13 (4V, 1N, 4P). L’Hellas Verona ha pareggiato tutte le ultime tre partite di campionato, dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto tre successi e subito quattro sconfitte; i veneti non pareggiano più gare di fila nella competizione dal periodo tra maggio e ottobre 2000, quando arrivarono a quota quattro.