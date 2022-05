C'è ottimismo in casa nerazzurra per il rientro del difensore italiano per la finale di Coppa Italia: oggi ancora allenamento a parte, ma domani potrebbe tornare in gruppo. Bastoni ha saltato le ultime tre partite di Serie A contro Bologna, Udinese ed Empoli

C'è ottimismo per il rientro di Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Il centrale italiano, assente ormai da tre partite per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, oggi non si è allenato in gruppo, ma potrebbe farlo domani. La squadra ha lavorato tanto e intensamente, dunque accelerarne il rientro sarebbe stato rischioso. C'è comunque ottimismo e ci sono buone speranze di averlo contro la Juve, ma chiaramente sarà il fisico del difensore classe '99 a dare risposte nei prossimi due giorni. Bastoni è stato comunque sostituito bene sia da Dimarco che da D'Ambrosio, ma a differenza loro garantisce un piede "educato" e soprattutto centimetri nelle palle alte. Per quanto riguarda le altre novità di formazione, dovrebbe tornare titolare Dzeko al posto di Correa. Il bosniaco sta disputando una buona stagione, ma deve adesso ritrovare il gol che manca dal 9 aprile nel 2-0 contro il Verona.