Agostini: "Grande cuore, ho un gruppo di valore"

Un pareggio quasi insperato e raggiunto allo scadere che permette al Cagliari di essere ad un solo punto dalla zona salvezza (occupata dalla Salernitana, ndr). La prima da allenatore in Serie A per Alessandro Agostini è stata un susseguirsi di emozioni. L'allenatore rossoblù ha commentato il pareggio dell'Arechi: "Sono strafelice per quello che i ragazzi hanno messo in campo. Questo rigore non assegnato avrebbe tolto convinzioni a chiunque, invece sono stati bravi ad andare a riprendere la gara e lasciare tutto ancora in vita. Questo è fondamentale. Sono molto contento". La squadra ha mostrato di voltare pagina dopo il cambio di allenatore: "In questi pochi giorni ho provato a dare alla squadra una mentalità e ho lavorato sulla testa dei calciatori. Credo di avere una squadra di valore, che può palleggiare. Dopo il gol subito abbiamo cambiato modulo, serve anche a prendere fiducia".