Lorenzo Insigne saluterà Napoli domenica prossima nella gara del Diego Armando Maradona contro il Genoa prima di trasferirsi a Toronto. In questi giorni di vigilia si è voluto regalare il concerto di Rocco Hunt al Palapartenope ed è salito sul palco per salutare il pubblico. Per lui una grande ovazione e molti cori. La risposta di Insigne: "Con il cuore starò sempre qui con voi. Forza Napoli"