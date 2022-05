Un messaggio chiaro in vista degli ultimi novanta minuti di campionato. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Ivan Perisic – tra i trascinatori nerazzurri nella volata tricolore – invita tutto il popolo interista a credere nella rimonta scudetto: "Mai mollare. Totalmente concentrato su domenica" , il suo messaggio. Nella 38^ e ultima giornata di campionato, ricordiamo, l’Inter sfida a San Siro la Sampdoria alle ore 18 con l’obiettivo di vincere e sperare in una sconfitta del Milan impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo allo stesso orario. Una combinazione che permetterebbe a Perisic e compagni di festeggiare il tricolore, ma a prescindere da quello che sarà il risultato di Reggio Emilia i nerazzurri dovranno obbligatoriamente battere la Sampdoria per sperare nel titolo.

Rinnovo o addio per Perisic? L'incontro a fine stagione

A campionato concluso si deciderà anche il futuro di Perisic. Le parole del croato dopo la vittoria in Coppa Italia ("Rinnovo? Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento per parlare") hanno sicuramente portato alla luce il suo malcontento per essere arrivati a ridosso della scadenza senza ancora aver trovato un accordo. L’Inter dal canto suo ha offerto un biennale da 4.5 milioni di euro a stagione, cifre che però al momento non soddisfano del tutto Perisic. A fine stagione le parti si incontreranno e si capirà se si continuerà insieme o se sarà addio al 30 giugno, data di scadenza del contratto. Perisic che è stimato anche dalla Juventus in cerca di rinforzi in quel ruolo: al momento però non risultano passi in avanti o offerte definite.