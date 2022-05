Josip Ilicic è tornato al Gewiss Stadium ed è stato accolto dall'enorme affetto dei tifosi bergamaschi. Cori e applausi del pubblico durante il riscaldamento pre-partita e un vero e proprio boato al momento del suo ingresso all'83' al posto di Pasalic. Lo sloveno, assente diversi mesi per problemi personali, non scendeva in campo dal match del 9 gennaio a Udine