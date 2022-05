Non solo lo Scudetto, l'ultima giornata del campionato di Serie A si chiude anche con i verdetti per la retrocessione. La Salernitana affronta l'Udinese. Nicola schiera Bonazzoli con Djuric, in campo anche Verdi. Il Cagliari deve vincere a Venezia e sperare. Agostini con Pavoletti e Joao Pedro, c'è Deiola non Marin. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD