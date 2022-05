Tra i primi a complimentarsi con il Milan per lo scudetto è proprio l'Inter, battuta dopo un lungo duello: "Ci vediamo l'anno prossimo", twittano i nerazzurri. Ma anche tanti ex campioni rossoneri, da Kakà ad Ancelotti, tornano a festeggiare per la loro squadra del cuore

MILAN CAMPIONE, LO SPECIALE