Thiago Motta: "Psg? È normale parlare di mercato"

"Fa piacere ricevere elogi, è un privilegio allenare questo gruppo e finire la stagione nel miglior modo possibile". Esordisce così Thiago Motta al termine dell'ultima gara stagionale del suo Spezia contro il Napoli di Spalletti. L'allenatore bianconero, nonostante la sconfitta per 3-0, è soddisfatto della stagione della sua squadra: "La forza di questo gruppo è stata straordinaria, i ragazzi si sono uniti anche nei momenti meno belli della stagione ed è una soddisfazione bellissima rimanere ancora in Serie A". Poi Motta commenta le voci di una chiamata ricevuta dal Psg: "A fine stagione è normale parlare di mercato, non è la prima volta e non sarà l'ultima. Sono molto felice per quello che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo tempo per parlare. Ora voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia e con le mie bambine che non vedo da due mesi". Sulla chiamata dei parigini, però, l'allenatore non smentisce: "Oggi devo chiamare di nuovo le mie bambine, che mi hanno chiamato questa mattina. E tutto il resto per me è in secondo piano".