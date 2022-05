Spalletti: "Lavoriamo per la prossima stagione"

L'allenatore del Napoli nel post partita ha commentato quella che sarà la prossima stagione e ha condannato quanto accaduto tra le due tifoserie: "Ci sentiamo spesso con la dirigenza, ma non è ipotizzabile fare tutto in 20 giorni. Durante il mercato dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni. Gli incidenti sono cose che allontanano dal calcio, sugli spalti ci sono anche bambini e famiglie e questo non deve accadere"

Chiude con una vittoria la sua stagione il Napoli di Luciano Spalletti, che si impone 3-0 al"Picco" di La Spezia. L'allenatore azzurro, al termine del match contro i bianconeri, pensa già alla prossima stagione: "Stiamo già programmando il prossimo anno. La dirigenza è al lavoro, siamo in contatto, ma non è ipotizzabile fare tutto in 20 giorni. Sarà un calciomercato nel quale bisognerà essere bravi a inserirsi quando capiteranno le occasioni. Sarà fondamentale farsi trovare pronti anche qualora dovessero portarci via qualche calciatore". Con la partenza di Insigne il Napoli perderà uno dei suoi leader: "Quest'anno, per un motivo o per un altro, abbiamo a rischio diversi giocatori importanti per noi. Tutti insieme potrebbero far calare il livello di personalità della squadra".