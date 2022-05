Ibra capopopolo, Pioli canta e balla "is on fire"

I tifosi rossoneri hanno iniziato a festeggiare davanti a Casa Milan già dalla prima serata: all'una di notte ecco l'uscita dei giocatori del Milan per la festa. Ibra capopopolo urla "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan". Pioli scatenato, balla e canta 'Pioli is on fire'. Lunedì alle 17 la squadra si ritroverà nuovamente a Casa Milan da cui partiranno due pullman scoperti direzione Duomo

