Ribery: "Salvezza un'emozione, amo il calcio"

Dal famoso 7% alla salvezza: la Salernitana ha realizzato un'impresa, insperata fino a qualche settimana fa. Il pareggio del Cagliari a Venezia ha fatto esplodere la festa all'Arechi e tra le vie di Salerno. Un'altra notte pazza, celebrata anche da Frank Ribéry. Il francese, arrivato da svincolato a inizio stagione, ha dato il suo contributo per raggiungere la salvezza: "Una grande soddisfazione, è stato qualcosa di incredibile. All'inizio e per cinque mesi è stato molto difficile, forse tutti pensavano che a gennaio saremmo retrocessi in Serie B, poi però sono arrivati un nuovo presidente (Danilo Iervolino, ndr), un nuovo allenatore (Davide Nicola, ndr), un nuovo staff e il direttore Sabatini e ha fatto un lavoro incredibile, portando nuovi giocatori. Lo so che era difficile, ma ci abbiamo creduto. Tutte le partite sono state difficili ed è stata una battaglia, però poi quando abbiamo vinto tre partite di fila è stato più facile - ha aggiunto il fantasista francese - Io amo il calcio perché viviamo cose che non sappiamo mai come andranno. Ho vinto e perso finali, però giocare questo tipo di partite è diverso. Se penso alle ultime due partite che abbiamo fatto, contro il Cagliari e Empoli, potevamo vincere. Poi il Cagliari ha pareggiato a Venezia ed è stato un bene per noi". Infine una battuta sul futuro, scherzando con i giornalisti presenti: "Vuoi che rimango a Salerno? Allora rimango".