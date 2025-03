"Adesso faccio fatica a dire qualcosa, vediamo domani". Sorride a metà Federico Dimarco, autore della splendida rete che è valso il momentaneo vantaggio dell'Inter ma, poi, costretto ad uscire per infortunio per un problema al flessore: "Già a metà primo tempo sentivo qualcosa - ha raccontato l'esterno nerazzurro -. Ho provato a rientrare nel secondo, però non riuscivo a correre, mi dava fastidio e non ho voluto peggiorare le cose. Non so ancora se ce la faccio per Rotterdam". E sull'andamento della gara ha spiegato: "Non tutte le partite puoi giocarle nella stessa maniera, oggi abbiamo incontrato un avversario forte in casa loro e ci ha messo in difficoltà. Vanno fatti i complimenti alla squadra per l’atteggiamento e il carisma nonostante le tante assenze. Siamo l'Inter e siamo una grande squadra. Siamo felici di lottare su ogni competizione, siamo gli unici in lotta su tutto. Dobbiamo restare sereni, stare con la testa libera. Servono tutti i giocatori perché solo con il gruppo si arriva in fondo. Mancano tante partite e dobbiamo arrivare fino all’ultimo a lottarcela con tutti gli altri. Non siamo solo noi e il Napoli, c’è anche l’Atalanta e la Juve".