Dove vedere Monza-Torino

I numeri di Monza e Torino

La prima partita nella storia del Monza in Serie A è stata disputata proprio contro il Torino il 13 agosto 2022: vittoria dei granata per 2-1 all’U-Power Stadium, con gol di Miranchuk e Sanabria per i piemontesi e rete di Dany Mota per i lombardi. Il Monza non ha ottenuto alcun successo nelle cinque sfide contro il Torino in Serie A (3N, 2P), solo contro Roma, Lazio e Lecce ha disputato più match senza mai vincere nel massimo campionato (sei); più nel dettaglio, soltanto contro il Lecce (quattro) i brianzoli hanno pareggiato più partite che contro i granata (tre) nel torneo. Il Monza ha guadagnato 14 punti in questo campionato, solo una delle 25 squadre ad aver ottenuto al massimo altrettanti punti dopo 26 partite stagionali nella storia della Serie A (considerando sempre i tre punti a vittoria) è riuscita a evitare la retrocessione a fine campionato: il Crotone nel 2016/17 (13 punti dopo 26 gare). Il Monza non ha segnato nelle ultime due gare all’U-Power Stadium in campionato, i brianzoli potrebbero rimanere a secco di gol in tre partite casalinghe di fila per la prima volta in Serie A. Dopo la vittoria contro il Milan nel match più recente, il Torino potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto (contro Atalanta e Venezia in quel caso). Il Torino ha vinto solo due delle ultime 10 partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano l’ultima posizione della classifica in Serie A (5N, 3P), pareggiando 0-0 quella più recente il 4 febbraio 2024 contro la Salernitana. Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini gialli del Monza nella Serie A 2024/25: 63, al pari dell’Hellas Verona; al quarto posto in questa graduatoria c’è il Torino (56, al pari dell’Udinese).