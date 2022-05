Cessione Milan, Investcorp si ritira ufficialmente

Investcorp si ritira ufficialmente dalla corsa per acquistare il Milan. A comunicarlo con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter è Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo del fondo del Bahrein: "Abbiamo dialogato con Elliott circa un potenziale investimento nel Milan. Come può accadere in queste trattative, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di concludere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre". Nei giorni seguenti la fine dell’esclusiva concessa da Elliott, la trattativa per acquisire il Milan da parte di Investcorp aveva subito un rallentamento, come comunicato dall’agenzia Reuters.. Ora, invece, è arrivato lo stop definitivo e ufficiale alle trattative.