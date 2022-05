Il cda di Fc Internazionale ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. I ricavi sono cresciuti del 20%, per via delle cessioni di Hakimi e Lukaku e grazie agli introiti legati alla riapertura dello stadio e ai nuovi sponsor. Si prevede una chiusura del bilancio a -120 milioni , in netto miglioramento rispetto al -246 dell’anno passato. Gli obiettivi del club nerazzurro sono due: chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni e ridurre del 10-15% il monte ingaggi, attualmente intorno ai 185 milioni per squadra e staff.

Si cerca nuovo settlement agreement con l'Uefa

Entro giugno va trovato un accordo con la Uefa per un nuovo settlement agreement. Il club e la Uefa sono in una fase preliminare della discussione, il nuovo accordo scatterà dal 1° luglio 2022 e traccerà la strada da seguire per il club fino alla stagione 2024-25, quando entrerà in vigore il nuovo Fair Play Finanziario. Si tratta di un periodo transitorio, non c’è volontà da parte della Uefa di punire, ma di accompagnare l’Inter, e molti altri club andati in difficoltà finanziaria negli ultimi due anni, a un ritorno alla normalità. Inter dunque che punta a rivedere il settlement agreement sottoscritto a febbraio con l’Uefa per il fair play finanziario, come si legge nel documento pubblicato da Inter Media and Communication all’interno del consuntivo relativo ai primi nove mesi dell’esercizio ’21-’22. “L’Inter prevede di firmare un nuovo accordo entro la fine di giugno 2022, stabilendo rapporti finanziari da soddisfare nei periodi di riferimento che terminano a giugno 2023, 2024 e 2025. Il nuovo settlement agreement consentirà al club di rientrare gradualmente e pienamente nei parametri introdotti dall’Uefa entro la stagione sportiva ’25-’26”, si legge.