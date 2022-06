Arbitri 2021-22: il bilancio di Rocchi

L'utilizzo del Var ha ridotto gli errori in Serie A dell'86%: è uno dei dati emersi dall'incontro di fine stagione dei vertici arbitrali. Una stagione che il designatore Gianluca Rocchi, ha definito ''bellissima ma anche molto complessa e pertanto testante per tutti gli arbitri, in particolare per i più giovani, in una fase di ricambio generazione quale stiamo vivendo. Ogni sbaglio fa male, anche perché alcuni potevano essere evitabili. Ci sono stati momenti difficili, c'è chi ha fatto di tutto per crearci problemi ma una buona fetta del mondo del calcio ci ha dato una mano''. Questi i concetti principali espressi insieme alle statistiche che mostrano ad esempio che i rigori sono in diminuzione (ma non abbastanza) mentre le ammonizioni crescono, probabilmente anche a causa del ritorno del pubblico allo stadio. Intanto, a proposito di Var, arriva l'esordio in un torneo giovanile femminile Fifa: il Mondiale U20 in Costa Rica avrà la tecnologia e al monitor, così come in campo e nel ruolo di assistenti, ci saranno soltanto arbitri donna.