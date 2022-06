Milan, Cardinale: "Odio perdere, voglio vincere"

il profilo

Chiare origini italiane, era in Piazza Duomo durante i festeggiamenti per lo scudetto come un tifoso qualsiasi. Ma il fondatore e numero 1 di RedBird è un uomo d’affari con partecipazioni in svariati club sportivi e le idee chiare sull’indirizzo che vuole dare al Milan. 'Onorato di far parte di questa illustra storia', le sue prime parole. La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del club MILAN A REDBIRD, LE NEWS LIVE