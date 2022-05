8/8

NON SOLO UN CLUB DI CALCIO

Il Milan non sarà dunque un semplice “hobby” per Cardinale: il progetto di RedBird è infatti mettere il club al centro di un progetto sportivo che punta sui media. Per fare un altro esempio: RedBird detiene anche Legends Hospitality, azienda che opera nella distribuzione di biglietti, nel merchandising, nella produzione e vendita di gadgets, e in servizi televisivi. Una serie di business legati tra loro in cui si integrerà anche il progetto “squadra di calcio”