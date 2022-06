Multiproprietà, respinto ricorso di De Laurentiis

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis contro la modifica dell'articolo 16 bis delle NOIF che vieta le multiproprietà nel calcio professionistico. Già lo scorso 4 maggio il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato il primo ricorso dei presidenti di Napoli e Bari. Lo stesso esito è arrivato in Corte d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello e affiancato da Salvatore Lombardo, Mauro Mazzoni, Marco Lipari e Claudio Tucciarelli. L'oggetto dell'impugnazione era la delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n° 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell'articolo 16 bis NOIF per evitare nuovi "casi Salernitana". Il nuovo testo prevede che "non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado". Un conflitto presente nella famiglia De Laurentiis, proprietaria sia del Napoli che del Bari, neopromosso in Serie B.