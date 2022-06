Pogba vola in Guinea: l'accoglienza è da eroe. Video

L'EVENTO

Tante, tantissime leggende del passato e del presente in occasione di 'The Beautiful Game', evento di beneficenza organizzato in Florida da Ronaldinho e Roberto Carlos. Protagonisti in campo anche due big chiacchierati sul mercato, Paulo Dybala e Paul Pogba, ma all'appello hanno risposto parecchie stelle dai trascorsi in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE