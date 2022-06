Ecco il calendario completo della Serie A 2022/2023: i campioni d’Italia del Milan ripartono in casa contro l’Udinese, l’Inter va a Lecce, il Napoli a Verona, la Juventus ospita il Sassuolo. La prima di A del Monza di Berlusconi sarà al Brianteo contro il Toro. Il primo derby di Milano sarà alla 5^ giornata, quello di Torino alla 10^, quello di Roma alla 13^. Milan-Juve il 9 ottobre e Juve-Inter il 6 novembre. Di seguito le 38 giornate e tutte le date utili IL COMMENTO AI CALENDARI IN STREAMING

Il cammino della Juventus nella Serie A 2022/23

La certezza è Massimiliano Allegri, pronto a guidare ancora la Juventus dopo il ritorno di un anno fa. Al netto delle novità estive dal mercato tra arrivi e partenze, i bianconeri guardano già alla nuova stagione dopo la compilazione del calendario della nuova Serie A. S'inizia a metà agosto allo Stadium contro il Sassuolo, avversaria con la quale i bianconeri possono ritoccare la propria eccellenza all'esordio: 58 le vittorie nella storia del torneo (Milan 2° a -8). Prima della chiusura del mercato c'è l’ostacolo Roma (alla 3^ giornata), altra sfida delicata alla 7^ al Franchi contro la Fiorentina. Obbligatorio migliorare il saldo d'inizio dello scorso campionato, quando arrivarono solo due punti nelle prime quattro partite. Qui inizia il cammino in Champions della Juve dove, le prime due partite della fase a gironi (6-7 e 13-14 settembre), saranno alternate da incontri morbidi contro Salernitana e il Monza di Berlusconi. Da segnare in agenda le giornate 9 e 10 nella prima metà di ottobre entrambe in trasferta: ecco il Milan a San Siro e, successivamente, il derby sul campo del Torino. Allegri potrà chiudere i gironi di Champions preceduti da partite abbordabili (Empoli e Lecce), ma alla 13^ giornata (6 novembre) c'è il derby d’Italia con l'Inter a Torino. Prima della sosta per i Mondiali (21 novembre-18 dicembre) che chiude il 2022, Allegri se la vedrà con Verona e Lazio. Si riparte a gennaio a Cremona e in casa contro l’Udinese, poi a stretto giro l’inizio della Coppa Italia con gli ottavi e il Napoli al ‘Maradona’ prima di chiudere l'andata contro l'Atalanta. Il calendario asimmetrico mescola le carte con un altro avvio in discesa tra gennaio e febbraio (Monza e Salernitana). Quando sono i big match? Fiorentina (22^) che anticipa l’inizio della fase a eliminazione diretta della Champions, derby di ritorno (24^) e Roma (25^), attenzione a marzo alla trasferta a San Siro contro l'Inter (27^). Aprile riserva Lazio (29^) e Napoli (31^), altra coppia da brividi a maggio con l’Atalanta (34^) e soprattutto il Milan alla penultima. L’ultima giornata del campionato? A Udine il 4 giugno.