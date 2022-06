Subito Inter e Napoli, il derby alla 13^ e alla 27^. Chiusura soft: il calendario della Lazio

vedi anche

Numeri e record sulla prima di campionato

Si prosegue nel segno di Maurizio Sarri. La Lazio è pronta ad affrontare la seconda stagione con l'allenatore in panchina e dopo il quinto posto dello scorso campionato proverà a insidiare la zona Champions. Nella Serie A 2022/23 Immobile e compagni esordiranno in casa: nella 1^ giornata, in programma nel weekend del 14 agosto, la Lazio sfiderà infatti il Bologna all'Olimpico. A seguire la trasferta di Torino contro i granata, poi il primo big match stagionale, quello in casa contro l'Inter dell'ex Inzaghi alla 3^ giornata (28 agosto). A inizio settembre, nel weekend del 4, un altro scontro diretto interno, quello contro il Napoli, partita sempre particolare per Sarri. Mese di ottobre impegnativo con le trasferte contro Fiorentina (9^) e Atalanta (11^), poi nel weekend del 6 novembre il derby di andata contro la Roma alla 13^ giornata: la gara più attesa arriverà dopo l'ultima partita nella fase a gironi di Europa League (gli altri impegni dei biancocelesti post Europa saranno contro Verona, Cremonese, Fiorentina, Udinese e Salernitana). Alla 15^, nell'ultima partita prima della sosta per i Mondiali, la squadra di Sarri giocherà in trasferta contro la Juventus, mentre alla ripresa sfida al Lecce neopromosso ancora fuori casa. Nell'ultimo match del girone di andata ci sarà il Milan all'Olimpico, mentre nelle prime due giornate di ritorno subito Fiorentina (20^) e Atalanta (22^) in casa. Alla 25^, a inizio marzo, trasferta al Maradona contro il Napoli, poi, nel weekend del 19, il derby di ritorno contro la Roma alla 27^ giornata. Due grandi sfide all'inizio (giorno 8) e alla fine (il 30) di aprile nella 29^ giornata ci sarà Lazio-Juventus, tre turni più tardi sarà la volta di Inter-Lazio. Alla 34^, quartultima giornata di campionato, trasferta sul campo del Milan, poi una chiusura sulla carta più soft con Lecce, Udinese e Cremonese: l'ultima giornata sarà a Empoli.