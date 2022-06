Milan, il calendario delle partite in Serie A

Le curiosità sul calendario del Milan

Il Milan campione d'Italia apre la nuova stagione di Serie A a San Siro, contro l'Udinese guidata da Sottil. Un esordio "dolce" sulla carta, anche se l'ultima sconfitta subita dal Milan in una gara di debutto in Serie A risale proprio a una sfida contro l'Udinese, il 25 agosto 2019 (0-1 alla Dacia Arena, gol di Rodrigo Becão). Alla seconda giornata di campionato c'è l'Atalanta, un cliente sempre scomodo per i rossoneri, anche se il 2-0 di Bergamo del 2021 è stata la partita simbolo di Pioli: con quella vittoria il Milan chiuse al secondo posto e arrivò in Champions League. A seguire, i big match di settembre, rispettivamente contro Inter (alla 5^ giornata, il 4, mentre per il ritorno bisogna attendere il 5 febbraio) e Napoli (alla 7^, il 18). A ottobre (il 9), il grande impegno in casa contro la Juventus, squadra che poi i rossoneri sfideranno di nuovo alla penultima giornata (il 28 maggio a Torino), in un match che si preannuncia già bollente. Curioso e attesissimo l'inedito derby contro il Monza di Berlusconi in programma all'11^ giornata, il 23 ottobre a San Siro (con ritorno 19 febbraio). Nel girone di ritorno, occhio naturalmente al derby contro l'Inter (il 5 febbraio) e al rush finale infuocato. Nelle ultime dieci gare, infatti, Pioli sfiderà Napoli, Roma, Lazio e Juventus. Il Milan chiuderà in casa contro l'Hellas Verona. C'è un unico precedente tra i due club all'ultima giornata, con lo storico ko dei rossoneri in trasferta il 20 maggio 1973 (3-5 la "Fatal Verona").