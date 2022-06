Brutta disavventura 'social' per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Nelle stories del suo profilo Instagram è apparsa una foto che lo ritrae senza veli. Il giocatore, in questi giorni in vacanza a Ibiza insieme al compagno di squadra Gianluca Scamacca, è stato invaso da tantissimi messaggi a commento della foto. Quando si è accorto di ciò che stava succedendo, Frattesi ha prontamente eliminato l'immagine e ha scritto: "Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il mio profilo, mi dispiace".