Milan e Inter insieme per il nuovo San Siro

Se la Cattedrale, il nuovo stadio scelto da Milan e Inter per sostituire il Meazza sulla medesima area di San Siro, resta la meta di un percorso burocratico a ostacoli crescenti, l’opzione Sesto San Giovanni, pur sempre sullo sfondo, si fa ogni settimana via via più nitida. Il nuovo tassello, per nulla secondario, che rafforza il piano B, è l’elezione del sindaco uscente del comune di 80mila abitanti a nord di Milano, Roberto Di Stefano, convinto sostenitore, a differenza dello sfidante, del progetto che sottrarrebbe la casa del Milan a Milano. Solo il Milan e non una casa condivisa con l’Inter, perché questa alternativa, almeno al momento, è al vaglio solo della società rossonera, con la nuova proprietà Redbird convinta, almeno quanto la precedente, della necessità di un nuovo stadio. L’interlocutore è Hines, il gruppo di sviluppo immobiliare che gestisce l’area delle ex acciaierie Falck, il sito deputato a ospitare, nel caso, l’impianto. Da quanto già filtrato durante la campagna elettorale di Sesto, per il progetto è stato contattato sir Norman Foster, l’archistar del nuovo Wembley, già sul “pezzo”, avendo ridisegnato la macroarea e dunque perfettamente a conoscenza dell’archeologia industriale del sito.