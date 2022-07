Tanta curiosità, ma anche la solita contestazione che ormai da anni contraddistingue i tifosi della Lazio nei confronti di dirigenza e proprietà, Claudio Lotito in primis. La società biancoceleste ha presentato il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 in una serata evento a Piazza del Popolo con tanti ospiti speciali come Anna Falchi, il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato, il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e circa cinquemila tifosi che, tra una bandiera, un applauso e un coro per Immobile, non hanno risparmiato la contestazione al direttore sportivo Igli Tare e al presidente Claudio Lotito. Non sono dimenticate né perdonate certe affermazioni, del tipo "Li ho abituati troppo bene", riferite alla tifoseria, biancoceleste e un paragone con quella della Roma, nemmeno nel giorno di festa voluto dalla Lazio per scoprire le divise della nuova stagione e che hanno portato i tifosi a fischiarlo al suo arrivo e ogni volta che veniva inquadrato. "Se qualcuno fischia significa che qualcosa di buono abbiamo fatto", apre Lotito dal palco.