Maurizio Sarri avrà un nuovo difensore per la prossima stagione. La società biancoceleste ha infatti chiuso con il Real Madrid per Mario Gila, spagnolo classe 2000 che nell'ultima stagione è stato protagonista con il Castilla ma che ha già esordito anche in prima squadra. Affare a titolo definitivo sulla base di 6 milioni di euro

Colpo in prospettiva per la Lazio, che regala a Maurizio Sarri un nuovo difensore per la prossima stagione. La società biancoceleste ha chiuso per Mario Gila, spagnolo classe 2000 in forza al Real Madrid. L'interesse era concreto da tempo e la trattativa si è intensificata nelle ultime ore, con la Lazio che ha deciso di spingere per portare in Italia il difensore: operazione a titolo definitivo, con il club del presidente Lotito che verserà nelle casse degli spagnoli 6 milioni di euro.