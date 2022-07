Milan, oggi il raduno. Le news in diretta LIVE

Attesi martedì Giroud e Origi

Olivier Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, raggiungerà Milanello nella giornata di martedì. Domani è atteso anche Origi, che ha lasciato il Liverpool dopo sei stagioni (con in mezzo il prestito al Wolfsburg). 14 COSE CHE NON SAI SU DI LUI