Casadei è stato tolto dal mercato? Teme che possa partire solo Skriniar o anche qualche altro?

"Casadei ha fatto l'Europeo Under 19, è convocato e sarà un po' in vacanza, poi deciderà la società. Su Skriniar l'ho già detto: l'anno scorso si pensava che la cessione di Hakimi sarebbe stata l'ultima, poi il mercato è imprevedibile. Una cosa posso dirla: il 13 agosto partiremo e faremo il massimo per lottare con tutte le altre. Quando l'anno scorso sono arrivato, in tanti non mettevano l'Inter nemmeno tra le prime quattro. Poi tutti dicevano che eravamo i favoriti, forse faceva comodo a qualcuno"