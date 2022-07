10 gol nel primo test pre-stagionale per l'Inter. Non una vera e propria amichevole, ma un allenamento congiunto con l'Fc Milanese: il risultato finale è una goleada che vede subito protagonista la coppia Lukaku-Lautaro, già con lo stesso feeling di due stagioni fa. Il belga firma l'assist per l'1-0 di Correa in avvio e poi trova personalmente il raddoppio dopo una bella giocata in dribbling per rientrare sul mancino. Il Toro sigla una doppietta nel primo tempo: all'intervallo si va col 6-0 grazie ai gol di Asllani (partner di Agoumé a centrocampo, con Bellanova e Gosens esterni) e del baby Fontanarosa, schierato titolare nel terzetto difensivo.



Nella ripresa Inzaghi manda in campo le seconde linee piene di giovani e i nerazzurri arrotondano il punteggio, chiudendo col 10-0 finale. Al tabellino dei marcatori si aggiungono Sangalli, Pinamonti, Lazaro (autore anche del passaggio vincente nella rete precedente) e Curatolo. Un buon test per l'Inter in vista di avversari più impegnativi.