Il mondo dello sport piange Victor Morales Benitez, scomparso l'11 luglio a Milano, all'età di 86 anni. Nato a Lima (in Perù) nel 1935, ha giocato nel Milan e ha fatto parte dell'undici titolare rossonero che conquistò la prima Coppa dei Campioni (quella vinta 2-1 sul Benfica a Wembley il 22 maggio 1963). Proprio il Milan, gli ha dedicato un post sui social: "Ci ha lasciati Víctor Benítez, che in rossonero fu campione d'Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutti i milanisti"

La sua storia

Dopo aver giocato nell'Alianza Lima e nel Boca Juniors, il peruviano è sbarcato a Milano nel 1962 e ha indossato i colori rossoneri fino al 1965 (con un prestito di mezzo, al Messina nel 1964). In Italia ha vestito anche le maglie di Roma (1965-1966 e 1968-1970), Venezia (1966-1967) e Inter (1967-68). Ha concluso la sua carriera in Perù, nel 1973, con lo Sporting Cristal. Nel 2016, è tornato a far parlare di sè: il 26 luglio 2016, infatti, uscì dalla sua casa a Milano e non si ebbero più notizie di lui. Due giorni dopo venne ritrovato in un hotel nella stessa città nei dintorni della stazione centrale in stato confusionale.