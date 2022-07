Piedi educati a Moena. No, non si tratta di un nuovo acquisto della Fiorentina ma sono quelli del dg viola, Joe Barone. Il direttore generale si è esibito in una serie di cross durante una seduta di allenamento e ha dimostrato di avere la tecnica giusta: nonostante fosse scalzo, ha dato una serie di palloni interessanti per Sottil, piazzato a centro area

