Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juventus, visite per Cambiaso: ora può partire in prestito

Ieri è stato il giorno delle visite mediche con la Juventus per Andrea Cambiaso, esterno proveniente dal Genoa. Il giovane, però, non resterà in bianconero visto che verrà ceduto in prestito. In corsa ci sono Bologna e Salernitana con i rossoblù favoriti.