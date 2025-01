Vlahovic in gruppo, differenziato per Conceição

L'attaccante serbo giovedì si è allenato in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta per il big match contro il Milan, in programma sabato 18 gennaio alle 18. Ancora lavoro differenziato invece per Francisco Conceição

Effetto Kolo Muani: il nuovo attaccante può stappare la Juventus. Sorrisi e prime foto al J Medical. Il francese arriva in prestito ma super motivato dopo le difficoltà vissute a Parigi. Due stagioni fa un’annata pazzesca con 23 gol e 17 assist in Germania all’Eintracht Francoforte. Kolo Muani aggiunge qualità. Può giocare prima punta, ma non è un centravanti classico. Piuttosto, si scatena negli spazi ed è a suo agio da esterno, sia partendo da destra che da sinistra. Ideale per il sistema di gioco di Motta. Può sostituire Vlahovic, ma anche giocare in un tridente col serbo. Di sicuro, la Juve aumenta il peso offensivo e inserisce in un gruppo giovane un giocatore di esperienza, già pronto a scendere in campo. Thiago Motta all’assalto: arriva Kolo Muani e torna Vlahovic che ha fatto il lavoro completo con il gruppo, affaticamento muscolare ormai superato. Invece Conceicao continua a lavorare a parte e resta a forte rischio. I due attaccanti sono a disposizione per il Milan che la Juve ha battuto solo una volta nelle ultime 8 sfide con il gol di Locatelli a San Siro la scorsa stagione. Allo Stadium ultima vittoria nel 2019 prima di due sconfitte e due pareggi. I rinforzi dal mercato e il ritorno di Vlahovic: l’ora della svolta per Thiago Motta.