A due giorni dal big match dello Stadium (Juve-Milan è in programma sabato alle 18), Conceição deve fare i conti con le condizioni di Pulisic, che ha lavorato ancora a parte dopo essere uscito nell'ultimo match contro il Como. L'americano resta in dubbio in un attacco in emergenza, vista anche l'assenza per squalifica di Morata (e non solo). Intanto, con Thiaw ko, dietro potrebbe partire dal 1' Gabbia

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE