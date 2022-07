L'Inter si gode la ritrovata coppia del gol Lukaku-Lautaro: un'intesa non solo sul campo di gioco, come testimoniato dalle prime uscite stagionali, ma anche in allenamento. E persino durante lo stretching: nel VIDEO pubblicato dai canali social del club nerazzurro, si vede la Lu-La scherzare e abbracciarsi durante alcuni esercizi, sotto l'occhio attento di Simone Inzaghi

