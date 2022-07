Dopo i due gol serviti a battere in amichevole il Colonia 2-1, Giroud ha parlato a Milan Tv, commentando lo stato di forma della sua squadra. E facendo i complimenti a uno dei nuovi acquisti,: Adli, francese come lui

Felice per la doppietta contro il Colonia , che Olivier Giroud ha voluto festeggiare accarezzando lo scudetto cucito sul petto: “Volevo mandare un messaggio ai nostri tifosi – ha detto l’attaccante francese al termine dell’amichevole giocata in Germania- Volevo ricordare che siamo sempre orgogliosissimi del titolo di campioni d’Italia . Siamo quasi pronti, io mi sento bene”. I due gol del centravanti nel primo tempo hanno permesso al Milan di mettere subito in discesa la partita: “E’ sempre ottimo iniziare bene e vincere la prima partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene, lavorando da squadra. A Milanello gli allenamenti sono duri e pesanti, fa anche molto caldo. Ma stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo già dimostrato di avere grande spirito di gruppo e di seguire le richieste dell’allenatore ”.

L'altro francese Adli

In campo si è ben mosso un altro francese, arrivato da poco dal Bordeaux: “Adli è un bravo ragazzo – ha proseguito Giroud a proposito del connazionale- sa che deve imparare qui al Milan ma le sue qualità mi hanno già impressionato. Corre tanto, ha una buona visione, fa assist. Era essenziale accoglierlo bene, in modo che si ambienti al meglio. Per la squadra sarà un’arma in più”.