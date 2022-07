Nell'ultima amichevole portoghese la Roma pareggia con il Nizza. In svantaggio per il gol di Brahimi, la squadra di Mourinho trova il gol nella ripresa su autorete di Lemina. Dybala è rimasto tutta la partita in panchina

ROMA-NIZZA 1-1

41’ Brahimi (N), 55’ aut. Lemina (N)

ROMA (3-4-1-2): Svilar (46’ Rui Patricio); Karsdorp (65’ Celik), Smalling, Kumbulla (46’ Mancini); Spinazzola (46’ Zalewski), Matic (46’ Bove), Veretout (61’ Cristante), Vina (61’ Ibanez); Zaniolo (46’ Abraham), Perez (46’ Pellegrini); Shomurodov (46’ El Shaarawy). All. Mourinho

NIZZA (4-4-2): Bulka; Atal (46’ Mendy), Todibo, Dante, Bard; Rosario (85’ Trouillet), Lemina (71’ Schneiderlin), Stengs (78’ Bouanani), Ilie (86’ Lucas); Brahimi (85’ Belahyane), Maurice (71’ Gouiri). All. Favre

Arriva un pareggio nell’ultima amichevole portoghese della Roma. Con Dybala a disposizione per la prima volta ma rimasto tutto il tempo in panchina a guardare i nuovi compagni. Prima di lasciare l’Algarve, la squadra di Mourinho fa 1-1 con il Nizza appena tornato sotto la guida di Lucien Favre. Dopo il 2-3 contro lo Sporting Lisbona, all’Estadio Municipal di Albufeira Mourinho era partito senza tanti big ma con Zaniolo titolare e dal primo minuto anche Matic. Poche occasioni, ritmi non altissimi, la Roma va sotto al minuto 41, quando il Nizza colpisce con Brahimi che entra in area e di sinistro batte il portiere Svilar. Dopo intervallo Mou cambia parecchio, mettendo dentro Rui Patricio, Mancini e capitan Pellegrini, davanti Abraham con El Shaarawy. E la differenza si vede. Già dopo dieci minuti arriva il pari, autogol dell’ex juventino Lemina su tiro di Karsdorp. E’ una Roma diversa che non trova la zampata per fare sua la partita.