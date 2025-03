Bove, visite di controllo all'ospedale di Ancona

Bove: “Devo capire se posso togliere defibrillatore”

Soltanto qualche giorno fa, a 'Passa dal BSMT', il podcast curato da Gianluca Gazzoli, il centrocampista aveva parlato proprio della scelta che sarà a chiamato a fare in futuro: "Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno se posso togliere il defibrillatore e in tal caso che cosa poi dovrei fare". E sull’ipotesi di andare a giocare all'estero, così aveva risposto Bove: “Lo farei, lo devo a me stesso e per tutti i sacrifici che ho fatto. Sono ancora giovane, non posso pensare di mollare, l'idea di smettere di giocare a calcio per me è inconcepibile. So chi è Edoardo con il calcio, ma senza ho paura di scoprirlo. Ovviamente è importante anche stare bene mentalmente, se non mi sentissi sicuro senza il defibrillatore cambierebbe tutto. Ancora non c'è nulla di definito e ciò mi fa ben sperare per il futuro. I medici mi hanno subito avvertito che impiantare questo salva vita era la cosa migliore, sto imparando a conviverci, quando dormo su un certo lato o faccio certi movimenti lo sento, all'aeroporto - ha sorriso - mi garantisce una corsia preferenziale".