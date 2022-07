Fulmine a ciel sereno in casa Atalanta. José Luis Palomino, 32enne difensore della Dea, è risultato positivo a un test antidoping effettuato a sorpresa da Nado (organizzazione nazionale antidoping), l'organismo che nel nostro Paese si occupa della prevenzione del doping e della violazione delle normative antidoping. Come si legge sul sito di Nado, "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta". L'argentino, prosegue la nota, è risultato "positivo alla sostanza Clostebol Metabolita". Si tratta di uno steroide anabolizzante, derivato del testosterone.