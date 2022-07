Il difensore argentino è risultato positivo al Clostebol in un controllo antidoping effettuato a sorpresa da Nado (organizzazione nazionale antidoping) a inizio luglio. Palomino ora ha tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi, dopodiché, se verrà confermata la presenza della sostanza proibita, verrà giudicato dal Tribunale nazionale antidoping dopo l'estate

È ancora incerto il destino di José Luis Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone, in un test antidoping effettuato a sorpresa da Nado (l'organizzazione nazionale antidoping) a inizio luglio. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare l'atleta, che ha tre giorni di tempo per chiedere le controanalisi: qualora dovesse essere accertata la presenza della sostanza proibita Palomino verrà giudicato dopo l'estate dal Tribunale nazionale antidoping, a meno che non decida di patteggiare.