Torino, lite tra Juric e Vagnati in ritiro

Clima teso in casa Torino. Nel ritiro di Waidring, in Austria, è andata in scena una furiosa lite tra l'allenatore granata, Ivan Juric, e il direttore sportivo, Davide Vagnati. La discussione, avvenuta in un parcheggio, è degenerata tra urla e qualche spinta. È stato necessario l'intervento del team manager del Torino, Marco Pellegri, che ha separato i due. Juric e Vagnati, successivamente, si sono chiariti e anche in serata sono rimasti in stretto contatto. Da parte della società non sono previsti provvedimenti e sanzioni.