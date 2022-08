Nessuna operazione per Paul Pogba che, dopo il consulto specialistico a Lione, seguirà la terapia conservativa e non l'intervento chirurgico. Tempi di recupero stimati in circa cinque settimane, stop al quale seguirà il rientro in gruppo e ulteriori valutazioni sulle sue condizioni. Ma quali partite salterà sicuramente il centrocampista della Juventus? Eccole nel dettaglio

INFORTUNIO POGBA, LE NEWS