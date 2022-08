L’Inter lavora sempre alla risoluzione con Alexis Sanchez, che in serata è stato intercettato all’uscita di un ristorante nel centro di Milano, dopo la cena con il procuratore Felicevich. Il cileno, che ha un'offerta dal Marsiglia, ha dribblato i giornalisti: “Se è arrivato il momento dell’addio? Non ho ancora deciso. Io voglio sempre vincere, un leone è così, mi aspetto sempre qualcosa in più e sono felice. Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell’Inter? Ancora no, è ancora presto”