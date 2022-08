E’ in ritiro con la squadra a Castel di Sangro e questo non gli ha ancora permesso di conoscere in profondità la sua nuova città. Ma Khvicha Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli, dimostra di padroneggiare già le basi della napoletanità: “So che Maradona ha giocato qui ed è fantastico. E so che a Napoli si mangia un’ottima pizza, anche se non l’ho ancora assaggiata”. Vedi Napoli e poi assaggia subito una Margherita, insomma. Il 21enne georgiano ha parlato al canale Youtube del club azzurro: arrivato per sostituire Lorenzo Insigne, ha subito chiarito di aver fame soprattutto di trofei, da conquistare sul campo. “Sono qui perché voglio crescere, dare il mio contributo, aiutare la squadra e magari vincere dei titoli”. I primi gol con la nuova maglia per lui sono già arrivati nelle prime amichevoli ma il bello per lui deve ovviamente ancora venire: “È la mia prima volta in Italia, in Georgia mi dicevano sempre che Napoli è una bellissima città, incredibile, che la gente ama il calcio. Ne sono rimasto impressionato, quando ero in taxi vedevo la gente attorno con le bandiere del Napoli, a Napoli il calcio è una vera passione. Erano due anni che il mio agente parlava con il Napoli, è una delle squadre più importanti al mondo e sono felice di essere qui".